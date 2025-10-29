“Es hora de demostrar que son buenos”: fuertes críticas al equipo de 'Gato' Pozo tras su presentación

La segunda noche de terror en La Gran Batalla comenzó con intensidad y sustos en el escenario. El primer equipo en presentarse fue el de Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’, quienes interpretaron al peculiar personaje principal de la película Beetlejuice.

La puesta en escena llamó la atención por su energía y estética, pero los jueces coincidieron en que faltó interpretación y conexión con el personaje, además de algunos detalles técnicos.

La juez Elka Meyer reconoció el esfuerzo del equipo, aunque señaló que hubo desorden y algunos errores en la técnica:

“Traté de encontrar orden en todo ese desorden. Estuvo bien trabajado, pero deben cuidar la técnica para que no se vea mal”, expresó.

Por su parte, Gabriela Zegarra fue más directa y pidió al coach del equipo atreverse a ir más allá:

“Todo estuvo bien, pero faltó actuación. El personaje era loco y te faltó entrar en personaje. Hubo mucho baile, pero poca interpretación. Me gustaría que el coach se atreva a más, ya es hora de que demuestren que son buenos”.

El juez Tito Larenti compartió la observación y le pidió a Gato Pozo mayor expresividad:

“Coach, esto es una competencia, no te olvides que te pueden ganar en el camino. Y Gato, a veces te veo perdido, tienes que sobrepasar las líneas para encontrar al personaje”.

Finalmente, Rodrigo Massa recomendó al famoso salir de su zona de confort y estudiar más a fondo sus personajes:

“Los gestos y reacciones eran tuyos, y en los personajes hay que deconstruirse. Atrévete a ser exagerado”, enfatizó.

Gato Pozo agradeció las devoluciones de los jueces y pidió al público valorar el esfuerzo y la entrega de todo su equipo en el escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

