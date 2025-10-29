“Fue muy simple”: los jueces no quedaron convencidos con la coreografía de Eugenia Redin

El terror continuó en el escenario más grande de la televisión boliviana con la presentación de Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, quienes llegaron con una propuesta llena de misterio y encanto inspirada en la serie Merlina.

El equipo interpretó la canción “Bloody Mary”, buscando transmitir el característico estilo oscuro y elegante del personaje, pero los jueces coincidieron en que faltó energía y expresión.

La primera en pronunciarse fue Gabriela Zegarra, quien confesó haber esperado mucho más del equipo:

“Pensé que habría doble escena, porque ella se luce, pero eso no vi. Me faltó mucha energía; estuvo creativo, pero no me convenció”, comentó la juez.

Por su parte, Tito Larenti consideró que la puesta en escena fue buena, aunque algo “simple” para el potencial que tienen:

“Sentí que habría mucho de Merlina, pero creo que se debía buscar alguna diferencia, no solo quedarse con la versión clásica. El equipo estuvo bien, pero siento cierta simpleza en la coreografía, pueden dar más”, señaló.

El juez Rodrigo Massa coincidió con sus colegas y destacó que el personaje, pese a su seriedad, tiene muchas formas de expresarse:

“Aunque Merlina parece fría, tiene mucho por mostrar. Dentro de su seriedad también hay gestos y energía. Eso faltó transmitir”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer observó algunos detalles técnicos y recomendó mayor coordinación entre los bailarines:

“Faltó limpieza en los detalles finos. Tienen que ponerse de acuerdo para que todo se vea con la misma fuerza”, puntualizó.

Eugenia Redin agradeció los comentarios y aseguró que su equipo trabajará para mejorar y sorprender en su próxima presentación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

