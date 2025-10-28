En una noche llena de terror y talento en La Gran Batalla, Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’ se presentaron con una impactante coreografía inspirada en “El Extraño Mundo de Jack”, con una versión del clásico interpretada por Marilyn Manson.

A pesar de estar nominados a la gala de eliminación, el equipo entregó una propuesta visualmente poderosa y con una de las mejores caracterizaciones de la noche, aunque los jueces coincidieron en que hubo fallas en el lip sync.

El juez Tito Larenti destacó el trabajo artístico, pero señaló que el famoso no logró sincronizar correctamente la interpretación.

“Felicito al equipo de caracterización, estuvo increíble. Pero Rodrigo, me sentí confundido, parecía que no estabas cantando. No comprendí el lip sync. Aun así, me gustó; fue una buena presentación, aunque no sentí del todo al personaje”, comentó.

Por su parte, Elka Meyer valoró el esfuerzo y la coordinación del grupo, aunque percibió cierta incomodidad.

“No estuvo mal, se notó el trabajo, aunque por momentos sentí algo de incomodidad en los chicos. Aun así, fue una buena propuesta”, afirmó.

La jueza Gabriela Zegarra coincidió en la observación del lip sync y señaló que al equipo le faltó ensayo.

“La falta de sincronización fue muy evidente. Creo que les faltó un poco más de práctica, pero la idea estuvo muy buena”, expresó.

Finalmente, Rodrigo Massa elogió la creatividad de la presentación, aunque también apuntó a la falta de estudio de la letra.

“Fue creativo, nos llevaron en un viaje visual interesante. Pero faltó precisión en el lip sync y en la corporalidad del personaje. Traten de estudiar más esos detalles”, recomendó.

Al cierre, Rodrigo Giménez reconoció las observaciones del jurado y admitió que tuvo dificultades con la imitación de la canción, aunque aseguró que trabajará junto a su academia para mejorar de cara a la gala de eliminación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

