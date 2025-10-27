Un brutal crimen conmociona a la ciudad rusa de Buguruslán, en la provincia de Oremburgo. Un hombre de 42 años fue detenido acusado de asesinar a una mujer y simular un accidente de tráfico para ocultar el homicidio.

El sospechoso fue arrestado un día después del hecho, cuando regresaba a su vivienda, ubicada en el mismo vecindario que la víctima, informó este lunes la Policía local.

El cuerpo sin vida de la mujer, una maestra de 56 años, fue hallado en el asiento del conductor de su propio vehículo, que había chocado contra un poste de luz a las afueras de la ciudad.

En un principio, todo apuntaba a un accidente de tránsito, pero los peritos notaron signos de muerte violenta y descartaron la hipótesis inicial.

De acuerdo con la investigación, el atacante sorprendió a la mujer por la espalda cuando ella se disponía a subir a su coche estacionado en una transitada calle de Buguruslán. La estranguló, colocó su cuerpo en el asiento trasero y condujo hasta las afueras de la urbe.

Sus movimientos quedaron grabados por una cámara de seguridad cercana.

Durante el trayecto, el hombre perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste. Aprovechó el siniestro para montar la escena de un accidente, colocando el cuerpo de la víctima al volante e intentando prender fuego al automóvil antes de huir del lugar.

El detenido confesó el crimen durante su interrogatorio y reconoció haber actuado por “motivos personales”. Las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar las circunstancias exactas del homicidio.

