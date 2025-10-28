Abogada de Lea Plaza denuncia hostigamiento e "inducción" a la muerte por presiones políticas

Zuleika Lanza, abogada del exjuez Marcelo Lea Plaza, cuyo deceso es investigado como "homicidio-suicidio", realizó duras declaraciones acusando al sistema de justicia y a altas autoridades de haber hostigado e inducido a su cliente a quitarse la vida. Lea Plaza era un "colaborador eficaz" clave en el mediático "caso Consorcio".

Lanza afirmó que el exjuez había advertido de manera constante al Ministerio Público y a las autoridades sobre las amenazas que recibía. La abogada denunció públicamente que Lea Plaza fue presionado para cambiar su declaración y así "favorecer a la señora Castro y al señor Siles", presuntamente por órdenes del exministro de Gobierno.

Denuncias de tortura y amedrentamiento

Según la abogada, Lea Plaza declaró con nombres y apellidos que, durante su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, la Directora de Régimen Penitenciario lo había amenazado con hacer su estadía "sumamente incómoda" si no cambiaba su versión. Lea Plaza denunció haber sido "torturado, pegado", y que entraban a su celda para "asustarlo, amedrentarlo" en la madrugada.

La presión no cesó con su detención domiciliaria. Lanza reveló que el 9 de octubre, Lea Plaza denunció a los policías encargados de custodiarlo por presuntamente realizar un informe falso sobre su incumplimiento de la detención domiciliaria, lo que habría sido el detonante de su decisión fatal, pues tenía "terror volver a la cárcel".

La búsqueda de silenciamiento en el "Caso Consorcio"

Lanza insistió en que la muerte de Lea Plaza fue una "inducción" a quitarse la vida, calificándola como un "homicidio-suicidio". Argumentó que buscaban "descabezar el poder judicial" y que "los corruptos hoy día están festejando" su muerte, ya que Lea Plaza había sacrificado su vida para develar que el caso Consorcio "ha sido manipulado" y tenía una orden política superior.

La abogada ratificó que, aunque la acción penal contra su cliente se extingue por el fallecimiento, el "proceso no ha muerto" y continuará. Lanza se siente moralmente obligada a "hacer conocer quiénes han solapado este tema" y espera que la nueva administración del presidente electo, Rodrigo Paz, cumpla con su promesa de "conducir nuevamente a la justicia" para que el caso no quede en la impunidad.

