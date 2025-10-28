Hijo de alcaldesa de San Ramón fue asesinado por encapuchados que huyeron en vagoneta sin placa

En un hecho que conmocionó a la población de San Ramón, Jhonatan López, hijo de la alcaldesa del municipio, fue asesinado a tiros el fin de semana mientras se encontraba en la plaza principal.

El fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, informó que el ataque fue perpetrado por cuatro personas encapuchadas que descendieron de una vagoneta marca Toyota sin placa. “Se tiene el apoyo de las cámaras de seguridad, en las cuales se evidencia dicho vehículo por inmediaciones del lugar”, indicó Mendoza.

El médico forense certificó que la víctima recibió 24 impactos de bala y que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico a raíz de los proyectiles. “Por la oposición de los familiares solo se pudo realizar una revisión externa”, agregó Mendoza.

Respecto a posibles vínculos del asesinato, Mendoza señaló que hasta el momento no existe información que conecte el hecho con personas buscadas por la justicia, como Sebastián Marset. “No podemos ser irresponsables al manejar hipótesis sin pruebas que vinculen el hecho con otras personas”, aclaró.

El fiscal añadió que, de acuerdo con los datos disponibles, Jhonatan López aún se encontraba registrado como estudiante y no tenía denuncias previas de acción pública.

Asimismo, se investiga a la alcaldesa de San Ramón por el hallazgo de armas de fuego en una de sus propiedades; una vez concluida la investigación, se determinará la sanción correspondiente.

Las autoridades han conformado una comisión de fiscales para continuar con las investigaciones y determinar las motivaciones detrás de este crimen que ha generado alarma en la comunidad.

