Acribillaron al hijo de la alcaldesa de San Ramón con más de 30 disparos

La noche de este domingo se registró un violento hecho en la plaza principal de San Ramón, Beni, donde fue acribillado con al menos 31 disparos Jhon López Rodríguez, hijo de la alcaldesa de dicho municipio beniano.

Según testigos presenciales, sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon de forma directa. “Se escucharon ráfagas de disparos, todos corrimos hacia los costados de la plaza”, relató una vecina que se encontraba en el lugar.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó que las primeras investigaciones apuntan a que los autores pertenecerían al mismo grupo que participó en un anterior atentado contra esta persona en la ciudad de Santa Cruz, zona del Cámbodromo.

“El ya había sido víctima de un atentado en abril de este año, en el cual se comunicó con su madre y le avisó que habían sido objeto de un ataque armado. En esa oportunidad murió su acompañante", relató.

Asimismo, informó que varios vehículos fueron detenidos y se aprehendió a ciudadanos brasileños presuntamente vinculados al hecho. “Ya se han recuperado elementos importantes para la investigación y se continúa con el rastreo de las armas utilizadas”, añadió.

La autoridad señaló que existen elementos que podrían vincular el hecho con Sebastián Marset. “En el año 2023 se intervino San Ramón precisamente en una pesquisa por el caso Marset. En aquella ocasión se consiguieron armas largas y otros elementos que habían sido encontrados en inmuebles relacionados con la alcaldesa de San Ramón”, indicó Aguilera.

Mira la programación en Red Uno Play