La Fiscalía investiga la posible "inducción" en muerte del exjuez Lea Plaza

El Ministerio Público centra su trabajo en determinar las circunstancias exactas del deceso. Para ello, se procedió a la colecta y procesamiento de los celulares hallados en el lugar de los hechos.

Red Uno de Bolivia

27/10/2025 22:59

La Paz, Bolivia

La investigación sobre la muerte del exjuez de Coroico y "colaborador eficaz" en el "caso Consorcio", Fernando Marcelo Lea Plaza, avanza con el informe preliminar de la Fiscalía. La exautoridad judicial fue hallada sin vida en su domicilio el día de ayer, domingo 26 de octubre.

El fiscal de delitos contra la vida, Frank Vázquez, confirmó que la causa de muerte, establecida por el médico forense en la morgue judicial, fue "anoxia cerebral, compresión cervical externa y asfixia mecánica compatible con ahorcadura". El informe forense también fue enfático al señalar que "no existe signos de violencia" en el cuerpo del fallecido.

Investigación por "homicidio-suicidio"

A pesar de la ausencia de signos de violencia física directa, la Fiscalía abrió el caso bajo la tipificación de "homicidio-suicidio".

El fiscal Vázquez explicó que este tipo penal se aplica bajo la presunción de que "agentes externos han influido en la persona del señor Lea Plaza para que este pueda tomar esta decisión de quitarse la vida". Esta línea de investigación da cabida a las denuncias de la defensa del exjuez, quien había señalado que Lea Plaza recibió presiones mientras estaba detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro y en el último tiempo.

Enfoque en las comunicaciones

El Ministerio Público, bajo el principio de objetividad, centra su trabajo en determinar las circunstancias exactas del deceso. Para ello, se procedió a la colecta y procesamiento de los celulares hallados en el lugar de los hechos.

"Vamos a proceder a procesar estos celulares, obtener los números de los que han tomado contacto con él y evidentemente ya llamarlos a declarar", indicó el fiscal Vázquez.

La Fiscalía emitió requerimientos a las diferentes empresas de telefonía móvil y a las unidades técnicas correspondientes para obtener la información necesaria. El objetivo es que los peritos y técnicos procesen estos elementos para, posteriormente, emitir las citaciones a declarar y verificar los movimientos previos del exjuez Lea Plaza.

 

 

