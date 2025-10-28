Tras conocer la promulgación de la Ley Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que la ley beneficiará a todos los sectores que no han podido trabajar por culpa del desabastecimiento y aclaró que en los surtidores se podrán comercializar los dos combustibles, el privado y el subvencionado.

“La ley beneficiará a los sectores que no podían trabajar. En los surtidores habrá los dos combustibles: el subvencionado y el importado”, aclaró el líder cívico, quien señaló que el trabajo no ha terminado, pues aún tienen que estar vigilantes de que los trámites no sean burocráticos.

Cochamanidis señaló que otro de los beneficios de esta ley es que el nuevo gobierno del presidente electo, Rodrigo Paz, tendrá la posibilidad de trabajar con tranquilidad unos dos meses luego de asumir el mando; no obstante, afirmó que deberá precisar cuál es el plan energético que seguirá para garantizar el combustible.

Un precio diferenciado

El presidente del Comité pro Santa Cruz aclaró que, según la ley, el precio de combustible importado por los privados tendrá un precio mayor al subvencionado; sin embargo, recalcó que será menor al que se comercializa en el mercado negro.

“Podremos adquirir el combustible con un precio diferenciado al subvencionado, pero menor al del contrabando”.

