El diputado de Creemos, Walthy Mauricio Egüez, quien, junto al Comité pro Santa Cruz, trabajó para socializar la ley que permite la importación de combustible a privados en caso de emergencia, indicó que el producto será comercializado a un precio internacional; sin embargo, aclaró que las utilidades no serán mayores al 10% del precio importado para evitar la especulación.

En este sentido, señaló que será la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la que va a controlar que no exista especulación en los precios y que el combustible subvencionado no se venda a precios internacionales.

“La ANH y YPFB tienen los mecanismos necesarios para controlar los costos de los combustibles y saber a qué precio lo están importando. Se limita la franja de utilidades a no más del 10% de los precios de importación”, afirmó Egüez.

El diputado de Creemos explicó que la franja de precio impedirá que los que importen el combustible puedan especular y que vuelvan inaccesible el nuevo combustible.

De la misma manera, señaló que la ANH tendrá la responsabilidad de poder controlar que los combustibles subvencionados no sean vendidos como si fueran importados como privados.

