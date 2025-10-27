“Gratificante”: Erwin ‘Platini’ Sánchez habló tras ser nombrado embajador de la Liga de Portugal

Erwin Sánchez, una de las figuras más emblemáticas del fútbol boliviano, fue sorprendido con un reconocimiento especial en Portugal. El exjugador fue nombrado embajador de la Liga de Portugal, distinción que lo vincula oficialmente con la institución que regula el fútbol profesional luso.

“Ser nombrado embajador de la Liga de Portugal ha sido una sorpresa. No sabía que iba a ese edificio con ese propósito. Me encontré con el presidente, quien me recordó que cuando yo jugaba en el Benfica él recién comenzaba como delegado. Me mostró las instalaciones, el museo y una pared con los nombres de los embajadores, y me dijo directamente: ‘quiero que estés ahí’”, relató Sánchez.

El exfutbolista recordó emocionado el momento en que le entregaron la camiseta con su nombre, símbolo del reconocimiento.

“Ha sido realmente gratificante. Más allá del título, me deja feliz porque siento que la representación que hice como boliviano ha quedado sellada en Portugal”, afirmó.

Sánchez vivió cerca de 20 años en territorio portugués, donde nacieron sus hijos Júnior y Leonardo. A lo largo de su trayectoria dejó huella tanto dentro como fuera del campo, siendo recordado por su profesionalismo y calidad humana.

“La gente allá nos trata muy bien. Más allá del futbolista, la imagen es lo que vale. Creo que la gente recuerda que fuiste una buena persona”, agregó.

El exvolante, quien marcó una época en el fútbol portugués durante los años noventa, compartió escenario con grandes figuras y contribuyó al desarrollo del balompié luso, que ha visto surgir estrellas como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva o Diogo Jota.

