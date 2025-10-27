TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito asesinato UMSS motociclista fallecido

18ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Intentaron secuestrar al futbolista Andréi Mostovói, del Zenit de San Petersburgo

El futbolista del Zenit de San Petersburgo, Andréi Mostovói, fue el blanco de un intento de secuestro frustrado por la policía rusa, que detuvo a cuatro hombres implicados en el hecho, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

EFE

27/10/2025 8:45

Intentaron secuestrar al futbolista Andréi Mostovói, del Zenit de San Petersburgo. Foto: Redes Sociales.
Moscú, Rusia

Escuchar esta nota

La policía rusa ha detenido a cuatro hombres que intentaron secuestrar a un futbolista del Zenit San Petersburgo, Andréi Mostovói, según informó hoy el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Los detenidos son sospechosos tanto de ese incidente como del secuestro consumado de un empresario, tras lo que fueron apresados por la policía cuando intentaban recibir el dinero del rescate, informó el CIR en Telegram.

Mostovói caminaba el jueves por la calle cuando unos hombres se abalanzaron sobre él e intentaron introducirlo en un automóvil, según se pudo ver en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.

El futbolista de 27 años pudo escapar milagrosamente gracias a la intervención de otro deportista, el jugador de hockey Alexandr Grakun.

La portavoz del CIR, Irina Volk, explicó que el organizador de los intentos de secuestro fue un estudiante de segundo curso de la universidad local residente en la región de Leningrado, que se comunicaba con los secuestradores por Telegram.

El intento de secuestro no repercutió en el rendimiento de Mostovói, que salió de titular en el partido de la liga rusa del domingo ante el Dinamo Moscú (2-1), encuentro en el que el jugador marcó el primer gol de espuela.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD