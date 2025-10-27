Brunito Caveira le da nueva alegría a Bolivia al consagrarse campeón en Estados Unidos

Bolivia vuelve a celebrar gracias al talento de Brunito Caveira, el pequeño guerrero que se impuso en todas sus peleas por eliminación en un torneo internacional de jiu-jitsu disputado en Estados Unidos. Su desempeño sobresaliente le permitió conquistar dos títulos fuera de nuestras fronteras. El pequeño estuvo en el programa El Mañanero de la Red Uno y habló en exclusiva.

“Yo tengo mente ganadora. Dije que iba a ganar porque Dios está a mi lado”, expresó el joven campeón, mostrando la determinación que lo caracteriza.

Brunito entrena con una exigencia poco común para su edad.

“El lunes entreno jiu-jitsu y kick boxing dos veces, en el Nocaut y en mi academia. El martes también entreno en ambos lugares. El viernes hago no gi, el sábado MMA y el domingo taekwondo. Entreno desde las 14:00 hasta las 10 de la noche”, contó el pequeño atleta.

Con esta nueva conquista, Brunito Caveira reafirma su compromiso con el deporte y continúa llenando de orgullo al país, demostrando que el esfuerzo y la disciplina pueden llevar a los más jóvenes a lo más alto.

