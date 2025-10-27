Miguel Ángel Portugal: “La clave del triunfo del Madrid sobre el Barça estuvo en saber anular a Pedri”

En el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, el exfutbolista y exentrenador español Miguel Ángel Portugal analizó el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona en el clásico disputado el domingo, destacando los aspectos tácticos que marcaron la diferencia a favor del conjunto blanco.

Portugal resaltó el trabajo del técnico Xabi Alonso, quien —según su criterio— interpretó correctamente el planteamiento del rival.

“Xabi leyó bien el partido y supo cómo contrarrestar el modelo del Barça. Pesó mucho el centro del campo con Camavinga y Tchouaméni, y en ese sentido estuvieron muy atentos, incluso con marcas individuales sobre Pedri, para no dejarle maniobrar. Creo que la clave del partido estuvo ahí: en cómo se maniató al Barcelona”, explicó.

El exentrenador también subrayó la capacidad del Real Madrid para aprovechar los espacios.

“Supieron explotar las debilidades del Barça, especialmente su línea adelantada. Mbappé lo hizo muy bien en los espacios intercostales y Vinícius fue determinante por las bandas”, añadió.

Los dirigidos por Xabi Alonso se llevaron el triunfo con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que Fermín López había igualado transitoriamente para el Barcelona.

Mira la programación en Red Uno Play