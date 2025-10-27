Kalimba revela su diagnóstico de bipolaridad: "Me permite ser un artista más empático"

El reconocido cantante de pop Kalimba, exintegrante de OV7 y exitoso solista, reveló públicamente que está recibiendo tratamiento tras ser diagnosticado con trastorno de bipolaridad de segundo grado.

El artista compartió la noticia en el programa mexicano "Miembros al aire", donde explicó que este diagnóstico de hace casi seis años le dio una razón a la intensidad con la que vivía sus emociones.

La intensidad de un trastorno no diagnosticado

Kalimba relató que, antes de recibir tratamiento, sus cambios de humor eran extremos: "Mis días grandiosos eran: ‘¡Venga, vamos! La fiesta, increíble’, y mis días malos eran espantosos; me quería morir, me hago bolita o me voy a un antro a tomarme una botella entera".

El cantante explicó que no entendía que sus emociones estaban "disparadas", lo que llevó a muchos a catalogarlo como una persona muy intensa. Desde que comenzó a tratar y medicar la condición, su vida ha cambiado drásticamente, informa el portal Milenio.

Bipolaridad y empatía: Un nuevo enfoque

A pesar de las dificultades, el intérprete de "Tocando fondo" destacó un efecto positivo de vivir con esta condición: le permite ser más empático con sus seguidores y con el mundo en general.

"Te hace un artista más empático al mundo real, porque la mayoría de las personas desean una media naranja, sufren profundamente cuando termina esa relación y están constantemente en la búsqueda de otra. Estamos en una búsqueda de la felicidad", reflexionó.

Kalimba ha mencionado en otras ocasiones que se mantiene medicado como parte de su tratamiento.

Según la Clínica Mayo, el trastorno bipolar (antes conocido como depresión maníaca) es una enfermedad mental que provoca cambios extremos en el estado de ánimo, de acuerdo a información publicada por el portal Milenio. Estos se manifiestan como:

Subidones emocionales (manía o hipomanía), que se caracterizan por sentirse muy excitado, eufórico o lleno de energía.

Bajones emocionales (depresión), en los que la persona puede sentirse triste, desesperanzada y perder el interés en la mayoría de las actividades.

Mira la programación en Red Uno Play