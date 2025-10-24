¡Sensual y divertida! La Joaqui deslumbra en una bañera llena de espuma y revoluciona las redes

La Joaqui volvió a demostrar por qué es una de las figuras más audaces y carismáticas de la música urbana argentina. Cada aparición pública o publicación suya genera revuelo, y esta vez no fue la excepción.

La intérprete de Todo vuelve compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos realizada en el baño, al borde de la censura. En las imágenes se la ve dentro de una bañera, cubierta de espuma, sin ropa visible.

Imagen captura RR.SS.

El estilismo se destacó por su impecable beauty look: cabello mojado peinado hacia atrás, maquillaje glam con sombras blancas, delineado cat eye, rubor rosado, labios nude delineados y brillos en el rostro.

Imagen captura RR.SS.

Con una actitud sensual en las dos primeras postales, La Joaqui mostró su costado más divertido en la tercera imagen, donde aparece sumergida en la espuma hasta el cuello, como si estuviera a punto de “ahogarse”. En otra, posó con la lengua afuera y haciendo el gesto de “amor y paz” con ambas manos.

Imagen captura RR.SS.

Como era de esperarse, el posteo se volvió un éxito entre sus seguidores: superó los 200 mil “me gusta” en menos de 24 horas, y los comentarios se llenaron de elogios como “Wow”, “Te amo”, “Qué reina” y “Qué mujer”. Famosas como Evangelina Anderson y Candelaria Tinelli también se sumaron a los halagos.

