De Uruguay a Samaipata: Buscan ayudar a una joven que apareció desorientada y en silencio

La historia de Yeni, una joven uruguaya que apareció desorientada y en un delicado estado de salud en Samaipata, sigue rodeada de misterio. Nadie sabe cómo llegó hasta esa región de Bolivia, ni qué le ocurrió antes de ser encontrada por los vecinos, que dieron aviso al hospital local.

Actualmente, Yeni permanece internada y bajo observación médica, pero su situación preocupa tanto a las autoridades locales como al Gobierno uruguayo, que busca su traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para que reciba una atención más especializada.

“Por lo que me informaron desde nuestra embajada en Bolivia, el lugar donde se encuentra no permite brindarle la mejor atención médica. Desde ayer estamos trabajando para trasladarla a una ciudad importante, donde pueda recibir mejores cuidados”, informó el canciller uruguayo Mario Lubetkin en una conferencia de prensa.

El caso cobró notoriedad luego de que una publicación en Instagram mostrara una foto de Yeni y su documento de identidad, acompañada de un mensaje que conmovió a miles de personas:

“Apareció en Samaipata, Bolivia, en un estado de salud complicado. No come ni habla, nadie sabe cómo llegó ni qué le pasó”.

Gracias a la viralización del caso, la Cancillería de Uruguay logró contactar a la madre de la joven, aunque por el momento no se ha confirmado si viajará al país para reencontrarse con su hija.

“Yeni está en una situación muy frágil. Lo importante era saber que estaba viva y poder establecer contacto con ella. Ha sido visitada por médicos, pero el hospital está muy lejos de los centros donde podría recibir la atención que necesita. Por eso trabajamos para trasladarla a Santa Cruz”, explicó Lubetkin.

Mientras tanto, los médicos que la atienden en Samaipata continúan brindándole hidratación intravenosa y cuidados básicos, a la espera de los resultados de los análisis que puedan arrojar alguna pista sobre su estado.

