Así será la gran pasarela de la ‘Chola paceña’: un símbolo de identidad, orgullo y moda

En homenaje a los 477 años de fundación de La Paz, este viernes 24 de octubre se realizará la Pasarela Municipal de la Chola Paceña 2025, un evento que celebra la elegancia, fuerza y valor cultural de la mujer de pollera.

Impulsada por la Secretaría Municipal de Culturas, la actividad busca revalorizar la vestimenta tradicional de la mujer paceña y proyectarla como un ícono de identidad, empoderamiento y moda.

“El objetivo principal es sentar presencia sobre la importancia que tiene la mujer de pollera. Hablar de la Chola Paceña es hablar de la identidad de todos los paceños y paceñas”, destacó el secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda.

El secretario remarcó que la pasarela se ha consolidado como uno de los eventos de moda más importantes del municipio, comparable con grandes encuentros nacionales como el Boulevard de Santa Cruz.

“Nos sentimos orgullosos de que en la pasarela municipal participen cholitas auténticas, modelos, conductoras de televisión y personalidades que quieran lucir el atuendo de la mujer de pollera. No es solo moda, es un espacio para visibilizar una tendencia cultural que refleja nuestra esencia como ciudad”, añadió Miranda.

El evento contará con la participación de más de 100 modelos, cinco reconocidos diseñadores —Alejandro Cartagena, Ana Palza, Ruth Quispe, Brita Flores y Gabriel Monje—, además de 60 bailarines y músicos. También estarán presentes representantes diplomáticos y figuras del ámbito mediático, quienes lucirán con orgullo el atuendo de la Chola Paceña.

La Pasarela Municipal de la Chola Paceña 2025 promete ser una velada inolvidable en la que tradición y modernidad se entrelazan. La cita es este viernes 24 de octubre, desde las 19:00, en la avenida Alexander, zona Achumani.

