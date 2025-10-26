Bad Bunny se consagra como el mejor artista latino del siglo XXI en los Billboard

El pasado jueves, Bad Bunny fue reconocido como el artista latino del siglo XXI durante la ceremonia de los premios Billboard, consolidando su posición como uno de los grandes exponentes de la música urbana en el mundo.

La leyenda puertorriqueña Rita Moreno, de 93 años, entregó el galardón a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. En un emotivo momento, Moreno mencionó su nombre, y el artista no dudó en bailar y celebrar junto a ella, mientras los Pleneros de la Cresta lo acompañaban con una corta serenata que encendió el escenario.

“Gracias a cada uno de ustedes. Esto es de ustedes porque ustedes me tienen aquí. Dios quiso que lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Lo recibo con humildad”, expresó el cantante.

Durante su discurso, Bad Bunny alentó a los artistas a mantenerse auténticos: “Sean ustedes mismos, vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, digan lo que les duele y lo que les hace feliz. Nunca olviden ser ustedes mismos”.

