Durante el concierto de El Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Roberto Musso, cantante de la banda, sufrió una fuerte caída mientras cantaba. Sin darse cuenta, caminó hasta la orilla del escenario y cayó desde una altura de más de 1.5 metros.

El golpe fue duro, y muchos fans se preocuparon al ver el video donde Roberto no pudo frenar la caída con las manos. Inmediatamente, el equipo médico lo atendió durante el show para asegurarse de que estuviera bien.

Más tarde, la banda uruguaya confirmó en sus redes sociales que Roberto está fuera de peligro y que se encuentra en recuperación. Además, agradecieron a los fans por su apoyo.

A pesar del accidente, el concierto continuó y fue todo un éxito, con un lleno total en el Palacio de los Deportes. Los fans demostraron su cariño y apoyo para Roberto y la banda.

El Cuarteto de Nos sigue siendo una de las bandas más queridas en Latinoamérica, con éxitos como “Enamorado tuyo”, que ha superado los 200 millones de reproducciones en Spotify. Ahora, todos esperan que Roberto se recupere pronto para seguir disfrutando de su música.

Mira la programación en Red Uno Play