"¡Me olvidé el micrófono!": El divertido "error" de cantante de Il Volo se hace viral

Un momento inesperado y sumamente divertido se ha convertido en la sensación de las redes sociales tras el reciente concierto de Il Volo en Lima, Perú. El tenor Gianluca Ginoble, integrante del popular trío de pop lírico, protagonizó un gracioso desliz que arrancó carcajadas al público y a sus compañeros.

El incidente ocurrió cuando la música ya había comenzado y Ginoble se encontraba en medio del escenario, iluminado por los focos, listo para cantar... pero sin su herramienta de trabajo. Delante del pedestal de su micrófono vacío, el cantante levantó la mano en señal de stop y gritó, con total naturalidad y provocando una ola de risas entre los asistentes: "¡Me olvidé el micrófono!"

El cómico error fue capturado en video por varios fans y no tardó en volverse viral, mostrando también la reacción de uno de sus compañeros de trío, quien bromeó al respecto: "Sí, te olvidaste el micrófono, yo te lo llevo", mientras continuaba la hilaridad.

El percance, lejos de ser un contratiempo, se ha transformado en el momento más memorable y espontáneo de la noche, demostrando el buen humor de Ginoble y la cercanía de Il Volo con su público, quienes ahora recuerdan que, incluso para las grandes estrellas, "los cantantes sin micrófono son nada".

