¡Fuertes imágenes! Exalcalde es apuñalado varias veces en el cuello en plena vía pública

Un exalcalde estadounidense, Will Flanagan, de 45 años, fue apuñalado frente a un dispensario de cannabis en Massachusetts y trasladado de urgencia a un hospital cercano con heridas graves.

Un video difundido por medios locales muestra el momento exacto del ataque. En las imágenes de vigilancia se observa a Corree Gonzales, de 31 años, corriendo detrás de Flanagan y atacándolo repetidamente en la cabeza y el cuello.

El sospechoso fue detenido el martes tras un enfrentamiento con la policía, durante el cual atacó a los oficiales. Gonzales enfrenta actualmente cuatro cargos de agresión con lesiones contra un policía, además de los cargos pendientes relacionados con el apuñalamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del ataque, aunque las investigaciones continúan en curso. Flanagan permanece bajo cuidado médico, mientras la comunidad local se muestra consternada por este acto de violencia en plena vía pública.

