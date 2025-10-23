Geely llega a Bolivia con una propuesta global de innovación y diseño

Geely, una de las marcas automotrices más grandes de China, inicia oficialmente sus operaciones en Bolivia junto a Taiyo Motors S.A., su representante exclusivo. La llegada de la marca refuerza el compromiso del grupo por expandir su ecosistema global de movilidad con una propuesta moderna, accesible y enfocada en la calidad.

El respaldo de un grupo global

Fundada en 1986, Geely pasó de ser un fabricante local a convertirse en el holding privado chino más importante, con presencia en más de 80 mercados.

Es propietario de marcas como Volvo, Lotus, Lynk&Co y Zeekr, y participa en proyectos de movilidad eléctrica, conectividad inteligente y tecnología satelital, con una constelación activa de 64 satélites en órbita.

Los modelos que marcan su inicio en Bolivia

Starray encabeza el lineup con un motor 2.0 turbo o 1.5 turbo y transmisión DCT de 7 velocidades. Su diseño responde a la filosofía Starburst, que combina equilibrio visual con un interior amplio y digitalizado, donde cada elemento cumple una función precisa. Cityray apuesta por la agilidad urbana, con un motor 1.5 turbo y pantalla multimedia de 13.2” que la convierten en una SUV versátil, práctica y tecnológica.

Coolray Lite combina un motor 1.5 litros con transmisión CVT o manual de 5 velocidades, manteniendo una conducción ágil y eficiente con un diseño juvenil que refleja el carácter moderno de la marca. Por último, GX3 Pro incorpora un motor 1.5 litros y ofrece versiones con caja CVT o manual de 5 velocidades, equilibrando economía y rendimiento en un formato compacto, marcando la puerta de entrada al universo Geely.

Compromiso con la confianza y las nuevas energías

Geely ofrece 5 años de garantía y 6 mantenimientos incluidos, un beneficio único que refuerza su confianza en la calidad de sus vehículos y asegura una experiencia posventa superior. Próximamente, la marca se prepara para introducir su lineup de vehículos eléctricos, encabezado por el Geely EX5, reafirmando su visión de movilidad sostenible.

