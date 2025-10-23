TEMAS DE HOY:
Terminal Bimodal opera con menos buses por bloqueo y escasez de combustible

Según los responsables de las empresas, el precio de los pasajes se mantiene dentro del margen establecido por la ATT.

Charles Muñoz Flores

23/10/2025 16:53

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La combinación del bloqueo en la ruta a los Valles cruceños y la persistente escasez de combustible ha obligado a las empresas de transporte interdepartamental a modificar sus operaciones. En la Terminal Bimodal, las flotas que logran salir lo hacen por rutas alternas y con una drástica reducción en la cantidad de viajes diarios.

“Estamos saliendo a La Paz por el sector de la carretera nueva, no hay bloqueo, está todo expedito. Por el tema del combustible seguimos igual, pero si estamos sacando uno, dos buses por día. Antes salían seis, siete, ocho; ahora hemos mermado por cuestión del diésel que hasta ahora no se soluciona”, relató un vendedor de pasajes de una de las empresas que opera en la terminal.

Según los responsables de las empresas, el precio de los pasajes se mantiene dentro del margen establecido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). “Tenemos un margen que nos da la ATT, entonces nos regulamos en ese margen”, señaló otro vendedor.

La falta de buses también ha obligado a suspender las reservas anticipadas. “Dos buses nomás están saliendo hoy día. La venta de los pasajes la estamos haciendo al día porque no podemos asegurar salidas”, explicó una vendedora.

 

Otra trabajadora confirmó que las operaciones están limitadas: “No estamos saliendo, solo La Paz. Por el tema del combustible solo La Paz y Cochabamba”.

Los pasajeros, por su parte, expresan su preocupación por la incertidumbre en las salidas y la imposibilidad de planificar sus viajes. Mientras tanto, las empresas esperan que se regularice el suministro de diésel y se levanten los bloqueos para retomar su ritmo habitual de trabajo.

 

