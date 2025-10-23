TEMAS DE HOY:
Conozca los precios del horneado de pan y masitas para Todos Santos 2025 en El Alto

La Alcaldía de El Alto y panificadores emitieron la lista oficial de precios del horneado para la fiesta de Todos Santos, con algunas variaciones respecto a la gestión pasada.

Jhovana Cahuasa

23/10/2025 10:51

Foto: Red Uno
El Alto

Tras una reunión de coordinación entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Federación de Panificadores Artesanos de la ciudad, se emitió la lista oficial de precios para el horneado de pan en la urbe alteña por la fiesta de Todos Santos.

Precios del horneado en El Alto 2025

  • Horneado por quintal: Bs. 240
  • Una arroba: Bs. 60
  • Bizcochuela (libra): Bs. 55
  • Horneaje lata de lechón: Bs. 50
  • Galleta (1 lata): Bs. 6,00
  • Masitas (1 lata): Bs. 6,0
  • Pan (1 lata): Bs. 6,00
  • Suspiros (1 lata): Bs. 6,00
  • Maicillos (1 lata): Bs. 6,00
  • Otras masitas (1 lata): Bs. 6,00
  • Humintas (1 lata): Bs. 9,00

El ejecutivo del sector, Juan de Dios Castillo, informó a Red Uno que este año hubo una regularización de precios. Junto al municipio, conciliaron una nivelación ya que hasta la gestión pasada el horneado de un quintal de harina se encontraba en Bs. 210, y este año subió a Bs. 240.

Señaló que esta nivelación se debe al aumento de los costos generales de los productos y del costo de vida.

 

