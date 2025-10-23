El subcomandante Departamental de la Policía de La Paz, coronel Willy Paz, informó este jueves que se ultiman los detalles del plan de seguridad para la transmisión de mando presidencial, prevista para el próximo sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La autoridad policial explicó que el operativo contempla la implementación de dos anillos de seguridad, uno interno y otro externo, con el propósito de garantizar el normal desarrollo del acto protocolar en el que el presidente electo Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara asumirán oficialmente sus cargos.

“Efectivamente, el Comando Departamental de la Policía ha sostenido reuniones con algunas instituciones del Gobierno Central, y vamos a estar a cargo de la seguridad. Vamos a desplegar algunos anillos internos y externos, con la finalidad fundamental de brindar seguridad a este acto que esperamos todos los bolivianos”, señaló el coronel Paz en conferencia de prensa.

El primer anillo de seguridad será implementado en inmediaciones de la Plaza Murillo, mientras que el segundo abarcará los edificios institucionales que participarán del evento.

Asimismo, Paz informó que la Unidad de Seguridad de Dignatarios de Estado (Usedic), dependiente del Comando General de la Policía Boliviana, será la responsable de brindar escolta y resguardo a las delegaciones internacionales y dignatarios que arribarán al país para participar de la ceremonia.

“Ya se viene trabajando en estos temas para poder coordinar con las autoridades que van a estar a cargo de esta transmisión de mando”, sostuvo la autoridad.

El subcomandante destacó que el plan de operaciones ya está en marcha y que se ejecuta en coordinación con instituciones del Gobierno Central, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante la jornada.

La transmisión de mando contará con la presencia de delegaciones internacionales, autoridades nacionales y representantes de organizaciones sociales, por lo que la Policía anunció un despliegue especial en el centro paceño y zonas cercanas a la Casa Grande del Pueblo y la ALP para resguardar el evento.

