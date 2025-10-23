“¡Ya déjala!”: mujer es brutalmente golpeada en México y el video causa indignación

Un violento enfrentamiento se registró en Cuernavaca, México, luego de que dos trabajadores de una carnicería fueran captados golpeando a una mujer tras un desacuerdo verbal en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, la tarde del 22 de octubre.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, un joven intervino para defender a la víctima, enfrentándose a golpes con uno de los agresores, quien vestía una camiseta negra y un mandil de carnicero. En medio de la riña, el joven también resultó herido.

En las imágenes —de aproximadamente un minuto de duración— se observa que otro de los agresores, con playera y gorra roja, utiliza un casco de motociclista para golpear a la mujer. Al final del video, el hombre intenta justificar su conducta afirmando que ella lo habría insultado.

Vecinos del lugar expresaron su indignación por la brutal agresión, señalando que la víctima recibió patadas y golpes en el rostro mientras estaba en el suelo. Fue en ese momento cuando el joven de chamarra gris intervino para auxiliarla. Hasta el momento, no se ha identificado a ninguno de los involucrados.

Testigos afirmaron que el ataque se originó por un conflicto vecinal, y que en la misma calle se han registrado otros enfrentamientos previos, lo que refleja un alto nivel de violencia en la zona.

En redes sociales, diversos grupos ciudadanos exigieron la intervención de las autoridades para identificar a los agresores y establecer responsabilidades.

