Gobierno descarta presencia de Sebastián Marset en Bolivia

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció que pedirá al Gobierno paraguayo el respaldo por las declaraciones emitidas por su ministro del Interior

Red Uno de Bolivia

23/10/2025 17:38

Foto: Ministerio de Gobierno

Ríos señaló que las declaraciones del ministro paraguayo fueron emitidas sin ningún tipo de validación y que, hasta el momento, no existe confirmación de la presencia de Marset en el país.

Hasta el momento no tenemos confirmación de la presencia de esta persona en el país. Siendo respetuosos de los procedimientos, a través de Interpol se hizo la solicitud y el requerimiento a la Policía de Paraguay para que pueda brindar mayor información. Nos han dado datos preliminares; sin embargo, queremos corroborar esta información, en función a que no tienen evidencia”, explicó la autoridad.

Asimismo, el ministro destacó que en los últimos días se intensificaron los operativos policiales, principalmente en el departamento de Santa Cruz, como parte de las investigaciones abiertas por el caso Marset.

Esta semana se intensificaron los operativos, principalmente en el departamento de Santa Cruz, con dispositivos estáticos de control, allanamientos y la toma de declaraciones a denunciantes e investigados”, añadió Ríos.

 

 

