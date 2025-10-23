La Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó dos operativos donde se logró incautar dos camiones con un total de 263 paquetes de marihuana. Los efectivos policiales lograron capturar a tres personas que se encontraban a bordo de los camiones.

Uno de los camiones fue incautado en el municipio de Portachuelo, mientras que el otro se encontraba en Puerto Pailas.

“El caso fue derivado por parte del Comando Policial de Roboré que interceptó uno de los camiones. Por el momento se tienen tres aprehendidos, dos ocupantes de una motocicleta que estaban como ‘punta de lanza’ y el conductor del camión que estaba transportando seis bolsas de yute con paquetes con características de marihuana”, afirmaron desde la Felcn.

El fiscal llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones.

La droga se encontraba camuflada en la chata.

Según el fiscal Ismael Palenque, la droga se encontraba camuflada en la parte de baja del vehículo en diferentes bolsas de yute.

“En la revisión se puede constatar una sustancia verduzca, por lo cual se concluye que se trata de 263 paquetes de marihuana sellados al vacío, dando un peso de 128 kilos”, informó la autoridad.

