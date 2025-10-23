La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó sobre la incautación de un camión que transportaba 128 kilos de marihuana en el municipio de Roboré. El operativo policial permitió también la aprehensión de tres personas implicadas en el hecho.

El fiscal Ismael Palenque explicó que la intervención se realizó luego de que los efectivos policiales interceptaran una motocicleta en la que se encontraban dos sujetos sospechosos.

“Identificaron una motocicleta en la que se encontraban dos personas; se las hace detener, se les toma entrevista y se evidencian contradicciones en sus respuestas, lo que genera sospechas”, indicó el fiscal.

Según el informe, la motocicleta cumplía la función de “punta de lanza”, es decir, los ocupantes circulaban delante del camión para alertar sobre posibles controles policiales y facilitar el paso del vehículo que transportaba la sustancia controlada.

Tras el seguimiento, la Policía interceptó el camión y, al realizar la revisión, descubrió que en la parte inferior de la carrocería se encontraban seis bolsas de yute camufladas, las cuales contenían un total de 273 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 128 kilogramos.

"Habiéndose visto descubierto, se logra identificar que en la parte baja del vehículo se encontraba hábilmente camuflada la sustancia controlada en diferentes bolsas de yute, y se constituye que es marihuana”, relató.

El fiscal Palenque señaló que tanto el camión, la motocicleta, la droga y los tres implicados fueron trasladados hasta la ciudad de Santa Cruz, donde serán puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas.

