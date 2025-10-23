“Fueron entre 12 y 15 personas”: Fiscalía revela más detalles del secuestro ligado a Sebastián Marset

Continúan las investigaciones en torno al doble secuestro vinculado al narcotraficante Sebastián Marset, quien, según alias ‘El Colla’ —señalado como testaferro del uruguayo— se encontraría oculto en Santa Cruz.

El fiscal asignado al caso, Frans Delgadillo, informó que se están realizando diversas diligencias investigativas para esclarecer los hechos.

“Se han tomado diferentes declaraciones testificales de las personas que se encontraban dentro del domicilio donde habrían secuestrado en primera instancia y luego, dentro de las investigaciones, también se inició por privación de libertad. Además, se tomó la declaración de los guardias de seguridad y de la administradora del condominio”, detalló.

Según Delgadillo, las víctimas fueron liberadas el mismo sábado y presentaban lesiones menores en las manos por haber sido maniatadas. “Se encontraban íntegras", afrimó.

También se tomó la declaración del chofer secuestrado, quien indicó que durante el trayecto lo obligaron a taparse la cabeza y mirar hacia abajo, por lo que no logró identificar a ninguna persona. "Además, las personas que ingresaron al domicilio estaban con capucha, vestidas de negro y con guantes”, explicó el fiscal.

Delgadillo indicó además que, de acuerdo a las declaraciones, los presuntos agresores serían originarios de Colombia y Venezuela.

“Testigos refieren que habrían ingresado entre 12 a 15 personas al domicilio y otro grupo estaba en la administración del condominio con el objetivo de sacar el DVR y mantener retenidos a los guardias”, añadió.

Sobre la mujer secuestrada, cuyo abogado indicó que no se presentó a declarar por falta de garantías, Delgadillo afirmó que el Ministerio Público está comprometido a brindar las condiciones necesarias para que pueda aportar a la investigación.

Finalmente, el fiscal informó que ya se emitió una orden de citación para que alias ‘El Colla’ se presente en calidad de testigo y brinde información sobre los hechos ocurridos.

Mira la programación en Red Uno Play