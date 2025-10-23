Transportistas levantan bloqueos en Cotoca y El Torno tras compromiso de envío de diésel

Los bloqueos protagonizados por transportistas en dos puntos del departamento de Santa Cruz fueron levantados luego de que los dirigentes del sector alcanzaran acuerdos con representantes de YPFB para el suministro de combustible en las zonas afectadas.

Durante la jornada, los transportistas instalaron bloqueos en la carretera a Cotoca y en la ruta al municipio de El Torno, exigiendo el envío urgente de diésel a los surtidores locales. En ambos puntos se reportó la presencia de decenas de camiones varados debido a la escasez del carburante.

En Cotoca, los choferes manifestaron que mantendrían la medida hasta que llegaran 35 mil litros de diésel para abastecer a los vehículos que aguardaban en fila. “Nuestros compañeros piden que llegue diésel al surtidor, hay más de 200 camiones varados aquí. No levantaremos el bloqueo hasta que llegue el combustible”, declaró uno de los transportistas durante la protesta.

Por su parte, en El Torno, los movilizados denunciaron que llevaban más de una semana sin recibir combustible. “Son más de siete meses con este problema y este último se ha puesto más agudo. Lo ideal sería que lleguen 30 mil litros para abastecer toda la cola que hay en este momento”, indicó otro conductor.

Horas más tarde, ambos puntos de bloqueo fueron levantados tras firmarse acuerdos con YPFB, que se comprometió a enviar el volumen de diésel solicitado a los surtidores locales.

La circulación vehicular fue restablecida en las dos rutas, y los transportistas anunciaron que se mantendrán en alerta hasta que el suministro se normalice de forma permanente.

Mira la programación en Red Uno Play