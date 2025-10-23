“Es casi un hecho que Marset está en Bolivia”, afirmó ministro del Interior de Paraguay

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó que es “casi un hecho” que el narcotraficante Sebastián Marset se encuentra oculto en Bolivia, contradiciendo versiones previas que indicaban que había escapado a Paraguay en 2023.

Cabe recordar que en ese entonces, el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó tener “plena certeza” de que el uruguayo se encontraba oculto en el país vecino.

“Él sostuvo que se escapó porque llegaron tarde y fugó a Paraguay, pero acá nunca lo encontramos. Desplegamos tropas, hicimos controles, revisamos cámaras y nunca pudimos probar que estuvo aquí”, explicó Riera en una entrevista.

El ministro añadió que, gracias a contactos con la Interpol, se ha confirmado que “es casi un hecho que Marset está en Bolivia y que las autoridades lo están cercando”.

Por otra parte, alias ‘El Colla’, señalado como testaferro de Marset, aseguró en un video que el narcotraficante está oculto en la zona del Urubó, en Santa Cruz, esto tras un doble secuestro que ocurrió el pasado fin de semana.

Mira la programación en Red Uno Play