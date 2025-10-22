[Video] Captan a un hombre colgado y aferrado a una furgoneta en La Paz

Cámaras de vigilancia registraron un hecho insólito en la ciudad de La Paz, donde un hombre fue captado colgado del costado de una furgoneta en movimiento, intentando no caer mientras el vehículo realizaba maniobras peligrosas.

El incidente ocurrió en la avenida Periférica, durante la madrugada. En las imágenes se observa a la víctima aferrada a la puerta y al retrovisor del lado del conductor de una furgoneta tipo camión de color blanco, mientras el motorizado se desplazaba en zigzag sobre la vía.

A pesar de los gritos de auxilio del hombre, el vehículo no redujo la velocidad e incluso realizó movimientos bruscos que pusieron en riesgo su vida.

Posteriormente, se conoció que el hombre era víctima de un robo, ya que el vehículo le había sido sustraído momentos antes y él intentaba impedir que el ladrón escapara con el motorizado.

Las autoridades investigan el hecho y analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al responsable.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play