Policial

Policía secuestra Bs 1 millón que eran transportados de manera irregular por un joven de 23 años en La Paz

El dinero era llevado en un vuelo por un joven de 23 años, quien no pudo justificar su procedencia, ni reportó el traslado. El dinero fue decomisado y el implicado fue aprehendido.

Red Uno de Bolivia

22/10/2025 10:41

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó este martes que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) secuestró un millón de bolivianos que eran transportados de forma irregular en un vuelo, por una persona que ahora está siendo investigada.

“El implicado es un joven de 23 años de edad, quien no pudo justificar la procedencia del dinero al momento de la intervención policial”, manifestó Torrez.

La Felcc intervino la carga de dinero y procedió a la aprehensión del sujeto que portaba los recursos.

“Se logró colectar elementos de convicción suficientes y se procedió a la imputación formal de este ciudadano, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito”, añadió el fiscal.

Las autoridades buscan establecer la procedencia y el destino del dinero decomisado, además de esclarecer por qué no fue reportado su traslado.

El fiscal indicó que la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del joven por cuatro meses en el penal de San Pedro, mientras se desarrolla el proceso de investigación.

 

