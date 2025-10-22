Paz dice que Bolivia tendrá relación con países que "tengan la democracia como principio"

El centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, afirmó en una entrevista con EFE en La Paz que su Gobierno establecerá relaciones internacionales con países que "tengan la democracia como principio".

"Nuestro mensaje es claro, poner a Bolivia en el mundo y que el mundo venga a Bolivia, y para ello estamos haciendo todos los esfuerzos", manifestó Paz, quien ha tenido una intensa agenda desde que el domingo se anunciaron los resultados preliminares que le dieron el triunfo en la inédita segunda vuelta realizada en el país.

Esos resultados se van confirmando con el cómputo oficial que incluye también el voto en el exterior y que muestra al aún senador con un 54,73 % de la votación frente al 45,27 % de su rival, el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 98,98 % de las actas computadas.

Paz comentó que hasta el momento habló o tuvo alguna comunicación con poco más de una docena de presidentes y Gobiernos que le saludaron y algunos le expresaron "la voluntad de estar presentes" en su investidura el próximo 8 de noviembre, para "empezar una nueva relación" con el país andino.

El político subrayó que no le interesa tener esa relación con aquellos países "que no tienen democracia" e indicó que, aunque respeta "las relaciones que se han generado diplomáticamente en el tiempo", es "la democracia una relación de fondo".

Es el caso de Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, con el que la Administración de Luis Arce ha mantenido una relación estrecha como lo hizo en su momento el expresidente y exlíder del oficialismo Evo Morales (2006-2019).

Paz indicó que "hay una representación diplomática" de Venezuela en Bolivia, pero que no comparte "la modalidad democrática que dicen" tener en el país caribeño.

"No la comparto y asumo que a futuro, nuestras relaciones (serán) dentro del marco de respeto, pero está claro que yo voy a tener una relación con países donde consideremos como Gobierno que tengan la democracia como un principio", aseguró.

Esto quedó patente en el diálogo telefónico que sostuvo el lunes con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, a quien expresó su voluntad de unirse a la "lucha" para "recuperar" la democracia en Venezuela y la invitó a su investidura.

EE.UU. y el continente

Paz también ratificó su voluntad de "retomar las relaciones con Estados Unidos", que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 Evo Morales expulsó del país al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusándolo de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

El ganador de la segunda vuelta en Bolivia ya tuvo un primer contacto con el Gobierno de Donald Trump a través del subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un viaje que hizo en septiembre al país norteamericano.

"Nuestro continente es el único que toca el norte del globo terráqueo y el sur, no hay otro continente que tenga esa realidad y dentro de esa realidad continental, Estados Unidos juega un rol preponderante con el cual vamos a restablecer, Dios mediante, si así es la voluntad de partes, nuestra relación", afirmó.

Paz expresó su agradecimiento a Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y EE.UU., países que le felicitaron el martes y se declararon "preparados para apoyar los esfuerzos" del Gobierno entrante para "estabilizar" la economía de Bolivia.

Paz valoró la "voluntad" manifestada por estas naciones para "generar trabajo a futuro de cooperación y de crecimiento conjunto", algo que también buscará "con otros continentes".

Además, indicó que no está cerrado a acudir a los organismos multilaterales, pero insistió en que "es mejor ir a la vinculación" con estas entidades "con la casa ordenada, porque las cosas son más claras" que si se acude a los mismos "en la necesidad de créditos que después son candados" para el desarrollo del país.

El político ya inició el proceso de transición con el Gobierno de Arce y espera contar con "la mayor presencia posible de delegaciones" internacionales en su investidura. EFE

