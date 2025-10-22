Diputados debatirá préstamo por más de $us 67 millones para la construcción de carretera El Salto – Monteagudo

La Cámara de Diputados instalará este miércoles la 189ª Sesión Ordinaria de la legislatura 2024-2025, con una amplia agenda que incluye el debate del Proyecto de Ley N° 591/2024-2025, mediante el cual se busca aprobar un préstamo de hasta 67,5 millones de dólares destinado al proyecto de construcción de la carretera El Salto – Monteagudo, tramo I: El Salto – Puente Limón.

El documento, suscrito el 9 de julio de 2025 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene como objetivo mejorar la conectividad vial en el departamento de Chuquisaca, fortaleciendo la integración económica y territorial del país.

El proyecto carretero es considerado estratégico por su impacto en la dinamización del comercio regional y el acceso a mercados agrícolas, además de mejorar las condiciones de transporte y seguridad vial para las comunidades beneficiadas.

La sesión plenaria, convocada para las 10:00 de la mañana, contempla además el tratamiento de otras 16 iniciativas legislativas, entre ellas leyes de declaratorias patrimoniales, proyectos de infraestructura vial y normas de carácter social, como la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidios.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deysi Judith Choque Arnez, preside la sesión que forma parte de la agenda legislativa del Bicentenario.

