Diputados rechazan proyecto de préstamo de $us 100 millones con Fonplata

La Cámara de Diputados rechazó la noche de este miércoles el Proyecto de Ley N° 267/2024-2025, que contemplaba la aprobación de un contrato de préstamo por hasta 100 millones de dólares estadounidenses con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

El contrato, suscrito entre el Gobierno nacional y Fonplata, estaba destinado a financiar el Programa Nacional de Emergencia y Generación de Empleo – Fase II, con el objetivo de dinamizar la economía y fomentar la creación de fuentes laborales.

Durante la sesión, los legisladores fundamentaron su decisión señalando que, al encontrarse a menos de dos meses de concluir su mandato, la actual gestión legislativa no debería comprometer nuevos endeudamientos. En ese sentido, consideraron que será la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional la que deba asumir la responsabilidad de debatir y definir este tipo de acuerdos financieros.

