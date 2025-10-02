Cámara de Diputados aprueba ley para la reparación integral a víctimas de graves violaciones a DDHH

En su 174ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de “Ley de reparación integral para víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional”, cuyo objetivo es establecer un marco legal que garantice la reparación de todas las personas que hayan sido víctimas, directas o indirectas, de estos hechos.

La propuesta, que fue remitida al Senado para su revisión, busca beneficiar a personas que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, en contextos de quiebre del orden democrático, reconociendo que la reparación integral es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado.

La ley establece medidas de reparación como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, aplicables en dimensiones individuales y colectivas. Estas acciones serán implementadas según la gravedad del daño sufrido y su impacto en los derechos y garantías constitucionales de las víctimas, incluyendo aspectos materiales, inmateriales, morales y del proyecto de vida.

La norma será aplicable a los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 7 de noviembre de 2019. Además, contempla su aplicación a futuros hechos de naturaleza similar que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, a fin de prevenir la impunidad y garantizar justicia.

Previo a su tratamiento y aprobación, el proyecto fue sometido a consulta con diversas instancias del Órgano Ejecutivo, entre ellas: el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades públicas.

Mira la programación en Red Uno Play