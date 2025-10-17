Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, advirtió que la próxima semana diferentes sectores saldrán a las calles a manifestarse si no se aprueba el proyecto de ley que permite al sector privado importar combustibles.

"Hemos hablado con diferentes sectores de todo el país; en la reunión se determinó movilizarnos la próxima semana para asegurarnos de que esta ley entre en tratamiento inmediato, porque no hay tiempo que perder. La información que tenemos es que quedan cuatro días de combustible y se acaba el lunes, a más tardar el martes", declaró Zambrana.

El cívico lamentó la falta de voluntad por parte de los parlamentarios que se negaron a realizar el tratamiento de la norma en la Asamblea Legislativa y que hayan dispuesto un cuarto intermedio hasta el martes a las 14:00.

“Acá tenemos una solución, una ley corta que es por 90 días, no es lo mejor, pero es lo que hay. Tenemos que presionar como pueblo, como sectores para que tengamos el combustible a disposición”, acotó.

Sobre la norma, Zambrana dijo que cuenta con el apoyo de Asosur, pese a que le han manifestado la sugerencia de ver el tema de sustancias controladas y algunas normativas que permita agilizar la importación de combustibles.

Cabe destacar que la norma autoriza a los surtidores entregar de manera directa los carburantes a las estaciones de servicio, para que las comercialicen al consumidor final con un precio internacional variable.

