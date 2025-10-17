Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, criticó duramente al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, por suspender la sesión en la que se debía tratar el proyecto de ley que habilita a privados a importar combustibles.

El dirigente cívico, que viajó a La Paz para seguir de cerca el debate, acusó a Choquehuanca de “flojera” y lo responsabilizó por mantener paralizado al país en medio de la escasez de carburantes.

“Viene un par de horas a trabajar, se cansa, se va y suspende la sesión dejando a todo un país paralizado”, declaró ante los medios.

La sesión fue suspendida cerca de las 19:30 bajo el argumento de que el debate se extendería más allá de la medianoche, momento en el que entra en vigencia el auto de buen gobierno por el balotaje presidencial. Choquehuanca decidió declarar cuarto intermedio hasta el martes a las 14:00.

Cochamanidis cuestionó esta decisión y señaló que mientras el país enfrenta largas filas en los surtidores, el Gobierno bloquea una posible solución.

“Se les está dando una ayuda a Yacimientos desde el sector privado para que llegue combustible, pero sin embargo no le dio la gana de continuar”, afirmó.

El proyecto habilita a empresas privadas a importar combustible por un plazo de 90 días, en casos de emergencia. La medida busca paliar la actual escasez de gasolina y diésel que se registra en varias regiones del país.

El Comité pro Santa Cruz insiste en que esta iniciativa no pretende sustituir al Estado, sino apoyar en un momento crítico.

