El ámbito político y diplomático del país lamenta profundamente el fallecimiento del diputado Gustavo Aliaga, representante de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), quien deja un legado de servicio público, compromiso institucional y una amplia trayectoria académica y diplomática en beneficio del Estado boliviano.

Aliaga fue egresado de la Academia Diplomática Boliviana y dedicó gran parte de su vida a la política exterior y la gestión pública. Obtuvo una Maestría en Relaciones Internacionales y una Maestría en Política Económica Internacional en la Universidad de Belgrano (Argentina), además de haber cursado estudios de especialización en la Academia Diplomática de España y un Diplomado en Altos Estudios Nacionales (DAEN) en Bolivia.

En el ámbito académico, fue candidato al Doctorado por la Universidad Católica del Salvador (Argentina) y autor de varias obras de referencia sobre historia política y diplomática, entre ellas Historia del Palacio de Gobierno, El vicepresidente: ¿La sombra del poder?, Reglamentos Históricos del Poder Legislativo Boliviano (1831-1884) y Digesto, Normas del Sistema Político Boliviano.

Su extensa trayectoria en el servicio público incluyó cargos de alta responsabilidad: secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Secretario General de la Vicepresidencia de la República y del Congreso Nacional (1997-2002), Viceministro de Coordinación Gubernamental (2001-2002), Asesor General de la Cámara de Senadores (2008) y Coordinador del Consejo de Expresidentes (2017).

Asimismo, ejerció funciones diplomáticas en Roma (Italia) ante la FAO, en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y como Cónsul General de Bolivia en Buenos Aires (Argentina).

En el ámbito político, fue diputado plurinacional desde 2020, donde continuó aportando con su visión técnica, diplomática y su compromiso con la institucionalidad democrática.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados lamentaron su fallecimiento: “La Cámara de Diputados expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de quien en vida fue: Dip. Gustavo Adolfo Aliaga Palma Q.E.P.D.”, señala el comunicado.

Vea la última entrevista que tuvo el legislador en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play