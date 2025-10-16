¿Cuál es el delito por el que procesan a Luis Marcelo Arce Mosqueira?

La Policía Boliviana aprehendió este jueves a Luis Marcelo Arce Mosqueira, en el marco de una investigación por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, tras una denuncia presentada por su expareja, Mary Carmen C.B.

La fiscal Jessica Echeverría presentó una imputación formal, acusándolo de haber ejercido violencia física contra la denunciante, quien recibió un informe médico de 12 días de impedimento a raíz de la agresión.

En su requerimiento, la Fiscalía solicitó detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones.

La medida se sustenta en el riesgo de fuga, luego de que Arce Mosqueira no se presentara a declarar voluntariamente, pese a haber sido legalmente citado. Esto motivó la emisión de una orden de aprehensión.

La Interpol Bolivia confirmó la activación de una alerta roja internacional en los 195 países donde opera la organización, como parte del protocolo en caso de incomparecencia y posible salida del país.

Aunque la denunciante presentó un recurso de desistimiento a inicios de octubre, el Ministerio Público decidió continuar con el proceso, dado que se trata de un delito de acción pública que debe ser investigado de oficio.

Con la aprehensión formalizada, Arce Mosqueira será puesto a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación en la audiencia de medidas cautelares.

