Fiscalía confirma la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron a la Red Uno la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira quien se encontraba en un condominio de la capital cruceña.

El aprehendido estaría siendo conducido hasta las dependencias de la Felcv para su declaración informativa.

Marcelo Arce Mosqueira estaría siendo investigado por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica.

Arce, era buscado desde el pasado 20 de septiembre luego de que su pareja denunciara que sufrió agresiones físicas que la dejaron con 20 días de impedimento.

La fiscal de materia de Santa Cruz, Jessica Echavarría pidió su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.

