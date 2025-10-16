TEMAS DE HOY:
avasallamiento de tierras YPFB mujer aprehendida

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía confirma la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira

Marcelo Arce Mosqueira se encontraba en un condominio de la capital cruceña.

Naira Menacho

16/10/2025 19:27

Foto: Fiscalía General del Estado.

Escuchar esta nota

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron a la Red Uno la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira quien se encontraba en un condominio de la capital cruceña. 

El aprehendido estaría siendo conducido hasta las dependencias de la Felcv para su declaración informativa. 

Marcelo Arce Mosqueira estaría siendo investigado por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica.

Arce, era buscado desde el pasado 20 de septiembre luego de que su pareja denunciara que sufrió agresiones físicas que la dejaron con 20 días de impedimento.

La fiscal de materia de Santa Cruz, Jessica Echavarría pidió su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD