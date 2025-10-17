TEMAS DE HOY:
Militar acusado de abuso trufista asesinado+ Armin Dorgathen+

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Presidencia de Diputados envía a comisiones proyecto de ley para importar combustibles

El proyecto, impulsado por el Comité Cívico pro Santa Cruz, busca permitir que entidades privadas importen combustibles ante el desabastecimiento.

Hans Franco

17/10/2025 17:22

Foto: Envían a comisiones proyecto de cívicos para importar combustibles
La Paz

Escuchar esta nota

La Secretaría General de la Cámara de Diputados remitió a comisiones el proyecto de ley que plantea autorizar la importación de combustibles por parte de entidades privadas, bajo supervisión estatal.

La propuesta fue presentada por el Comité Cívico pro Santa Cruz y será evaluada por las comisiones de Economía Plural, Producción e Industria, y de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Según el procedimiento legislativo, ambas comisiones tienen hasta 10 días para emitir informes técnicos y jurídicos. Estos serán enviados al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

La iniciativa busca ampliar las fuentes de abastecimiento energético, ante los problemas registrados en el país. El proyecto permitiría la importación directa de combustibles por privados, siempre bajo regulación estatal.

Una vez que las comisiones concluyan su trabajo, el proyecto será incluido en la agenda del pleno, que deberá definir su aprobación o rechazo en función de los informes presentados.

Con esta decisión se descartaría que se trate el proyecto de ley por dispensación de trámite como ocurrió en la Cámara de Senadores.

Mire las notas de recepción de las comisiones: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD