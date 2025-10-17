Presidencia de Diputados envía a comisiones proyecto de ley para importar combustibles

La Secretaría General de la Cámara de Diputados remitió a comisiones el proyecto de ley que plantea autorizar la importación de combustibles por parte de entidades privadas, bajo supervisión estatal.

La propuesta fue presentada por el Comité Cívico pro Santa Cruz y será evaluada por las comisiones de Economía Plural, Producción e Industria, y de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Según el procedimiento legislativo, ambas comisiones tienen hasta 10 días para emitir informes técnicos y jurídicos. Estos serán enviados al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

La iniciativa busca ampliar las fuentes de abastecimiento energético, ante los problemas registrados en el país. El proyecto permitiría la importación directa de combustibles por privados, siempre bajo regulación estatal.

Una vez que las comisiones concluyan su trabajo, el proyecto será incluido en la agenda del pleno, que deberá definir su aprobación o rechazo en función de los informes presentados.

Con esta decisión se descartaría que se trate el proyecto de ley por dispensación de trámite como ocurrió en la Cámara de Senadores.

Mire las notas de recepción de las comisiones:

