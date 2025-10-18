“¿Qué esconden?”: irrumpió en un zoológico cerrado y mostró a gorilas atrapados (VIDEO)

Un joven ingresó ilegalmente al predio del antiguo Zoológico de Bristol en Inglaterra y filmó a ocho gorilas que aún permanecen allí, a pesar del cierre del lugar en 2022.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa a los animales mirando a través de una ventana y golpeando el cristal. Según explicó el autor del video, su objetivo era “crear conciencia” sobre las condiciones en las que viven los gorilas.

El episodio reavivó la polémica en torno al cierre del zoológico, que funcionó durante más de 180 años. Aunque las autoridades afirman que los animales están bien cuidados mientras esperan ser trasladados a un espacio más amplio, las imágenes generaron preocupación y dudas en la opinión pública.

El joven denunció además la falta de seguridad en el lugar, lo que facilitaría estos ingresos no autorizados.

No es la primera vez que se registran hechos similares. En el último año, varias personas ingresaron sin permiso al predio, incluso una de ellas aseguró que los gorilas habían sido “abandonados”. En respuesta, la administración del zoológico aseguró que reforzó las medidas de seguridad y denunció los hechos ante la policía.

Desde el Proyecto Zoológico de Bristol rechazaron las acusaciones y criticaron la difusión de videos sin contexto ni autorización. Señalaron que este tipo de publicaciones generan desinformación y pueden poner en riesgo tanto a los animales como a las personas que ingresan de forma ilegal.

Finalmente, las autoridades del zoológico explicaron que los gorilas aún tienen acceso a espacios exteriores amplios y zonas interiores con control climático. Pese a los retrasos en las obras del nuevo recinto, aseguran que el bienestar de los animales sigue siendo una prioridad.

