Un adolescente de 14 años fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un violento ataque de tiburón en un acuario turístico no regulado, ubicado en Santa Cruz del Islote en Colombia, considerada la isla artificial más densamente poblada del mundo.

El menor estuvo cerca de perder una mano tras ser mordido por lo que se cree era un tiburón gato.

El incidente ocurrió dentro de un improvisado estanque de peces en el que los visitantes pagan para nadar y tocar a los tiburones en cautiverio. El lugar ha sido fuertemente criticado por defensores de los derechos animales, quienes llevan años exigiendo su cierre por tratarse de una atracción peligrosa.

Los habitantes de la isla aseguran a los turistas que los tiburones tienen los dientes removidos, pero este ataque demuestra que no es siempre así. El adolescente recibió atención médica inicial en la isla antes de ser trasladado a un hospital en la costa norte del Caribe colombiano.

El acuario es parte de un tour guiado que cuesta apenas £2 (unos 18 bolivianos) y termina con una sesión de nado junto a los animales marinos. En ocasiones, hasta 14 tiburones se encuentran confinados en el estanque.

