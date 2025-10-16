El pasaporte de Estados Unidos cayó al puesto 12 en el ranking global de movilidad, mientras que Singapur lidera la lista con acceso sin visa a 193 destinos.
15/10/2025 23:03
El pasaporte de Estados Unidos quedó fuera del top 10 en el ranking mundial de movilidad internacional, publicado en octubre de 2025 por la consultora Henley & Partners. Actualmente, el pasaporte estadounidense ocupa el puesto 12, empatado con Malasia, y permite ingresar sin visa a 180 destinos.
El ranking se elabora con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y mide a cuántos países puede ingresar una persona sin necesidad de visa o con visa a la llegada. En esta edición, países como Singapur, Corea del Sur y Japón encabezan la lista con mayor acceso global sin restricciones.
El cambio en la posición de Estados Unidos se debe a nuevas políticas migratorias de varios países. Brasil, China y Vietnam, por ejemplo, retiraron la exención de visado para ciudadanos estadounidenses en 2025. Además, Estados Unidos permite el ingreso sin visa solo a 46 nacionalidades.
Los pasaportes más poderosos del mundo en 2025
Singapur – acceso sin visa a 193 destinos
Corea del Sur – 190 destinos
Japón – 189 destinos
Alemania – 189 destinos
Italia – 189 destinos
Luxemburgo – 189 destinos
España – 189 destinos
Finlandia – 188 destinos
Austria – 188 destinos
Suiza – 188 destinos
Islandia – 181 destinos
Estados Unidos (empatado con Malasia) – 180 destinos
Bolivia, por su parte, se ubica en el puesto 67, con acceso sin visa a 78 destinos.
