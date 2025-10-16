TEMAS DE HOY:
Internacionales

¿Cuál es el mejor pasaporte del mundo? No, no es el de Estados Unidos

El pasaporte de Estados Unidos cayó al puesto 12 en el ranking global de movilidad, mientras que Singapur lidera la lista con acceso sin visa a 193 destinos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/10/2025 23:03

Mundo

El pasaporte de Estados Unidos quedó fuera del top 10 en el ranking mundial de movilidad internacional, publicado en octubre de 2025 por la consultora Henley & Partners. Actualmente, el pasaporte estadounidense ocupa el puesto 12, empatado con Malasia, y permite ingresar sin visa a 180 destinos.

El ranking se elabora con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y mide a cuántos países puede ingresar una persona sin necesidad de visa o con visa a la llegada. En esta edición, países como Singapur, Corea del Sur y Japón encabezan la lista con mayor acceso global sin restricciones.

El cambio en la posición de Estados Unidos se debe a nuevas políticas migratorias de varios países. Brasil, China y Vietnam, por ejemplo, retiraron la exención de visado para ciudadanos estadounidenses en 2025. Además, Estados Unidos permite el ingreso sin visa solo a 46 nacionalidades.

Los pasaportes más poderosos del mundo en 2025

  1. Singapur – acceso sin visa a 193 destinos

  2. Corea del Sur – 190 destinos

  3. Japón – 189 destinos

  4. Alemania – 189 destinos

  5. Italia – 189 destinos

  6. Luxemburgo – 189 destinos

  7. España – 189 destinos

  8. Finlandia – 188 destinos

  9. Austria – 188 destinos

  10. Suiza – 188 destinos

  11. Islandia  – 181 destinos

  12. Estados Unidos (empatado con Malasia) – 180 destinos

Bolivia, por su parte, se ubica en el puesto 67, con acceso sin visa a 78 destinos.

