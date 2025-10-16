“Le pusieron alma y corazón”: Sisi emociona con homenaje a su madre en ‘La Gran Batalla’

Una de las presentaciones más emotivas de la noche en ‘La Gran Batalla’ fue la de Sisi Eguez junto a la Academia Passion Dance, quienes interpretaron el tema “Señora”, del Mariachi Bolivia. La puesta en escena fue una sentida dedicatoria a su madre y logró conmover tanto al jurado como al público.

La juez Elka Meyer destacó la emoción y el compromiso del equipo en cada movimiento:

“Nos regalaron un momento muy hermoso. Fue una linda puesta en escena, amena y con mucho sentimiento. Le pusieron alma, vida y corazón. Hubo un buen lip sync y se notó su emoción al final”, afirmó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la sensibilidad de la propuesta:

“Qué lindo y especial es hablar de las madres. Se notaba que estaban interpretando con mucho sentimiento, que realmente le estaban cantando a alguien”, expresó.

Tito Larenti valoró la emotividad de la coreografía, aunque observó algunos momentos de descoordinación:

“Me encantó, estuvo muy bonito”, señaló.

Finalmente, Rodrigo Massa destacó la expresividad de Sisi y su equipo:

“Parecía que estabas cantando. Mostraste emociones, lograste conectar y transmitir”, comentó.

Al finalizar la presentación, Sisi se dirigió al público con un mensaje lleno de ternura: pidió a todos que abracen a sus madres mientras las tengan vivas, gesto que generó aplausos y lágrimas en el set.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

