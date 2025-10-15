¡Encantaron! Los jueces pidieron a Ezequiel relajarse y disfrutar más sus presentaciones

Comenzó una nueva noche llena de emoción en La Gran Batalla, donde los cuatro equipos participantes subieron al escenario con dedicatorias cargadas de sentimiento.

El primero en presentarse fue Ezequiel Serres junto a la Academia de Baile Bamboleo, quienes interpretaron la romántica canción “Bella” de Mijares, un tema que Ezequiel dedicó especialmente a su esposa en honor a sus 29 años de matrimonio.

La presentación conmovió al público y arrancó fuertes aplausos del jurado, aunque también hubo observaciones y recomendaciones para seguir mejorando. Los jueces coincidieron en que Ezequiel debía relajarse más y disfrutar plenamente del escenario.

El juez Rodrigo Massa destacó la alegría del grupo y aconsejó a Ezequiel proyectarse con mayor seguridad:

“Trata de trabajar esa ilusión de que estás en un auditorio con 10 mil personas para que te sientas más grande y sigas sorprendiéndonos a todos”.

Por su parte, Gabriela Zegarra valoró la emotividad del número, aunque señaló algunos momentos de descoordinación:

“Sé que estás muy concentrado, pero quiero pedirte que te sueltes y disfrutes más; se nota que lo estás dando todo”.

La juez Elka Meyer felicitó a la familia Serres y a la academia por su entrega, al tiempo que hizo observaciones técnicas para seguir avanzando en la competencia:

“Tienen mucho potencial, y con disciplina seguirán creciendo aún más de lo que ya lograron”.

Finalmente, Tito Larenti resaltó la energía del grupo, aunque notó pequeños errores en la ejecución. Al referirse a Ezequiel, le pidió “dejar de pensar en el resultado y disfrutar más lo que hace sobre el escenario”.

El cierre fue tan emotivo como la presentación: Ezequiel, visiblemente emocionado, recordó sus 29 años de matrimonio y dedicó unas palabras a su esposa, culminando con un beso que hizo vibrar al público.

“En un mundo donde las cosas a veces no son duraderas, damos la señal de que se puede, que no hay que tirar la toalla a la primera”, expresó.

